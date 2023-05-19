Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Японії розпочинається саміт G7

"Українська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 06:25
В Японії розпочинається саміт G7
Президент США і прем'єр Японії. Фото Reuters

Саміт лідерів "Великої сімки" 19 травня стартує в японському місті Хіросіма, учасники саміту планують оголосити про нові санкції проти Росії.

Джерело: Reuters

Деталі: Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та лідери США, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії і Канади відвідають меморіал миру в Хіросімі – місті, яке було зруйноване атомною бомбою під час Другої світової війни, пише видання. 

Реклама:

Зазначається, що на саміті лідери G7 мають намір оголосити про посилення санкцій проти Росії та обговорити стратегію щодо війни в Україні, яка триває більше року і не має ознак послаблення.

Як пише видання, Велика Британія оголосить про заборону на російські алмази та імпорт металів з Росії, включаючи мідь, алюміній і нікель. Крім того, Лондон також націлений на ще 86 осіб та компаній військово-промислового комплексу РФ.

Зазначається, що Європа також обмежить продаж російських алмазів.

ВІДЕО ДНЯ

За словами високопоставленого чиновника адміністрації США, пише Reuters, на саміті "ви почуєте потужну заяву про єдність, силу та відданість у нашій відповіді на агресивну війну Росії".

"Ви побачите нові кроки, зроблені для економічної ізоляції Росії та послаблення її здатності вести війну", – заявив він.

США мають намір додати 70 компаній до свого чорного списку експорту та розширити санкції щодо 300 компаній і нових секторів російської економіки, розповів американський чиновник.

Видання зазначає, що мета нових санкції полягає в тому, щоб закрити лазівки в країнах від Європи до Азії та Близького Сходу, націлитись на товари, які Росія використовує для ведення війни, зменшити залежність від експорту російських енергоносіїв та обмежити доступ Москви до міжнародної фінансової системи.

Теми: ЯпоніяВелика БританіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Японія
Японія зіллє понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води з Фукусіми в океан
Прем’єр Японії анонсував допомогу Україні на 7 мільярдів доларів
Японський Uniqlo вийшов з РФ, відмовившись від оренди приміщень для всіх своїх магазинів
Останні новини
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: