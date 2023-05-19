В Японії розпочинається саміт G7

Саміт лідерів "Великої сімки" 19 травня стартує в японському місті Хіросіма, учасники саміту планують оголосити про нові санкції проти Росії.

Джерело: Reuters

Деталі: Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та лідери США, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії і Канади відвідають меморіал миру в Хіросімі – місті, яке було зруйноване атомною бомбою під час Другої світової війни, пише видання.

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Зазначається, що на саміті лідери G7 мають намір оголосити про посилення санкцій проти Росії та обговорити стратегію щодо війни в Україні, яка триває більше року і не має ознак послаблення.

Як пише видання, Велика Британія оголосить про заборону на російські алмази та імпорт металів з Росії, включаючи мідь, алюміній і нікель. Крім того, Лондон також націлений на ще 86 осіб та компаній військово-промислового комплексу РФ.

Зазначається, що Європа також обмежить продаж російських алмазів.

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За словами високопоставленого чиновника адміністрації США, пише Reuters, на саміті "ви почуєте потужну заяву про єдність, силу та відданість у нашій відповіді на агресивну війну Росії".

"Ви побачите нові кроки, зроблені для економічної ізоляції Росії та послаблення її здатності вести війну", – заявив він.

США мають намір додати 70 компаній до свого чорного списку експорту та розширити санкції щодо 300 компаній і нових секторів російської економіки, розповів американський чиновник.

Видання зазначає, що мета нових санкції полягає в тому, щоб закрити лазівки в країнах від Європи до Азії та Близького Сходу, націлитись на товари, які Росія використовує для ведення війни, зменшити залежність від експорту російських енергоносіїв та обмежити доступ Москви до міжнародної фінансової системи.