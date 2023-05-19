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В Японии начинается саммит G7

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 06:25
В Японии начинается саммит G7
Президент США и премьер Японии. Фото Reuters

Саммит лидеров "Большой семерки" 19 мая стартует в японском городе Хиросима, участники саммита планируют объявить о новых санкциях против России.

Источник: Reuters

Детали: Премьер-министр Японии Фумио Кисида и лидеры США, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады посетят мемориал мира в Хиросиме – городе, который был разрушен атомной бомбой во время Второй мировой войны, пишет издание.

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Отмечается, что на саммите лидеры G7 намерены объявить об усилении санкций против России и обсудить стратегию относительно войны в Украине, которая длится более года и не имеет признаков ослабления.

Как пишет издание, Великобритания объявит о запрете на российские алмазы и импорт металлов из России, включая медь, алюминий и никель. Кроме того, Лондон также нацелен на еще 86 лиц и компаний военно-промышленного комплекса РФ.

Отмечается, что Европа также ограничит продажу российских алмазов.

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По словам высокопоставленного чиновника администрации США, пишет Reuters, на саммите "вы услышите мощное заявление о единстве, силе и преданности в нашем ответе на агрессивную войну России".

"Вы увидите новые шаги, предпринятые для экономической изоляции России и ослабления ее способности вести войну", – заявил он.

США намерены добавить 70 компаний в свой черный список экспорта и расширить санкции в отношении 300 компаний и новых секторов российской экономики, рассказал американский чиновник.

Издание отмечает, что цель новых санкций заключается в том, чтобы закрыть лазейки в странах от Европы до Азии и Ближнего Востока, нацелиться на товары, которые Россия использует для ведения войны, уменьшить зависимость от экспорта российских энергоносителей и ограничить доступ Москвы к международной финансовой системе.

Темы: ЯпонияВеликобританияСША
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