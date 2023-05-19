Британія у нових санкціях заборонить імпорт російських алмазів, міді та алюмінію

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосить на саміті G7 у японській Хіросімі про заборону імпорту російських алмазів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Зазначається, що буде заморожений експортний ринок алмазів обсягом чотири мільярди доларів.

Санкції також поширюватимуться на імпорт міді, алюмінію та нікелю російського походження.

Також Британія запровадить санкції проти ще 86 осіб і компаній з військово-промислового комплексу РФ.

"Санкції, запроваджувані проти Росії Великою Британією та партнерами з G7, мають чіткий і позитивний вплив щодо зменшення воєнних зусиль Путіна. Група семи залишається об’єднаною перед загрозами з боку Росії і непохитною в підтримці України", – заявив Сунак.

В британському уряді очікують, що країни G7 оголосять про санкції проти РФ на вихідних.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у Білому домі оголосили, що на саміті у Хіросімі оголосять про запровадження нових санкцій проти Росії.