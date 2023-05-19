Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія у нових санкціях заборонить імпорт російських алмазів, міді та алюмінію

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 09:58
Британія у нових санкціях заборонить імпорт російських алмазів, міді та алюмінію
Фото ілюстративне з сайту unsplash.com

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосить на саміті G7 у японській Хіросімі про заборону імпорту російських алмазів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Зазначається, що буде заморожений експортний ринок алмазів обсягом чотири мільярди доларів.

Реклама:

Санкції також поширюватимуться на імпорт міді, алюмінію та нікелю російського походження.

Також Британія запровадить санкції проти ще 86 осіб і компаній з військово-промислового комплексу РФ.

"Санкції, запроваджувані проти Росії Великою Британією та партнерами з G7, мають чіткий і позитивний вплив щодо зменшення воєнних зусиль Путіна. Група семи залишається об’єднаною перед загрозами з боку Росії і непохитною в підтримці України", – заявив Сунак.

ВІДЕО ДНЯ

В британському уряді очікують, що країни G7 оголосять про санкції проти РФ на вихідних.

Раніше у Білому домі оголосили, що на саміті у Хіросімі оголосять про запровадження нових санкцій проти Росії.

Теми: РосіясанкціїG7Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Росія
Мер Москви заявив про збиття БпЛА у Підмосков’ї
Пірати ХХІ століття. Що собою являє Чорноморський флот Росії та що від нього чекати
ISW проаналізував, для чого Кремль засекретив похорон Пригожина
Останні новини
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
Усі новини...
Реклама: