Британія у нових санкціях заборонить імпорт російських алмазів, міді та алюмінію

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосить на саміті G7 у японській Хіросімі про заборону імпорту російських алмазів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

Зазначається, що буде заморожений експортний ринок алмазів обсягом чотири мільярди доларів.

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Санкції також поширюватимуться на імпорт міді, алюмінію та нікелю російського походження.

Також Британія запровадить санкції проти ще 86 осіб і компаній з військово-промислового комплексу РФ.

"Санкції, запроваджувані проти Росії Великою Британією та партнерами з G7, мають чіткий і позитивний вплив щодо зменшення воєнних зусиль Путіна. Група семи залишається об’єднаною перед загрозами з боку Росії і непохитною в підтримці України", – заявив Сунак.

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В британському уряді очікують, що країни G7 оголосять про санкції проти РФ на вихідних.

Раніше у Білому домі оголосили, що на саміті у Хіросімі оголосять про запровадження нових санкцій проти Росії.