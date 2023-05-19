Британия в новых санкциях запретит импорт российских алмазов, меди и алюминия

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит на саммите G7 в японской Хиросиме о запрете импорта российских алмазов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что будет заморожен экспортный рынок алмазов объемом четыре миллиарда долларов.

Реклама:

Санкции также будут распространяться на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения.

Также Великобритания введет санкции против еще 86 человек и компаний из военно-промышленного комплекса РФ.

"Санкции, вводимые против России Великобританией и партнерами из G7, имеют четкое и положительное влияние по уменьшению военных усилий Путина. Группа семи остается объединенной перед угрозами со стороны России и непоколебимой в поддержке Украины", – заявил Сунак.

ВИДЕО ДНЯ

В британском правительстве ожидают, что страны G7 объявят о санкциях против РФ на выходных.

Ранее в Белом доме заявили, что на саммите в Хиросиме объявят о введении новых санкций против России.