Британия в новых санкциях запретит импорт российских алмазов, меди и алюминия

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит на саммите G7 в японской Хиросиме о запрете импорта российских алмазов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что будет заморожен экспортный рынок алмазов объемом четыре миллиарда долларов.

Санкции также будут распространяться на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения.

Также Великобритания введет санкции против еще 86 человек и компаний из военно-промышленного комплекса РФ.

"Санкции, вводимые против России Великобританией и партнерами из G7, имеют четкое и положительное влияние по уменьшению военных усилий Путина. Группа семи остается объединенной перед угрозами со стороны России и непоколебимой в поддержке Украины", – заявил Сунак.

В британском правительстве ожидают, что страны G7 объявят о санкциях против РФ на выходных.

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Ранее в Белом доме заявили, что на саммите в Хиросиме объявят о введении новых санкций против России.