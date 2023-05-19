Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британия в новых санкциях запретит импорт российских алмазов, меди и алюминия

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 09:58
Британия в новых санкциях запретит импорт российских алмазов, меди и алюминия
Фото иллюстративное с сайта unsplash.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит на саммите G7 в японской Хиросиме о запрете импорта российских алмазов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что будет заморожен экспортный рынок алмазов объемом четыре миллиарда долларов.

Реклама:

Санкции также будут распространяться на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения.

Также Великобритания введет санкции против еще 86 человек и компаний из военно-промышленного комплекса РФ.

"Санкции, вводимые против России Великобританией и партнерами из G7, имеют четкое и положительное влияние по уменьшению военных усилий Путина. Группа семи остается объединенной перед угрозами со стороны России и непоколебимой в поддержке Украины", – заявил Сунак.

ВИДЕО ДНЯ

В британском правительстве ожидают, что страны G7 объявят о санкциях против РФ на выходных.

Ранее в Белом доме заявили, что на саммите в Хиросиме объявят о введении новых санкций против России.

Темы: РосcиясанкцииG7Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Росcия
В РФ без почестей похоронили террориста и вагнеровца Уткина
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
"Безволие". Российское шоу в рожу всему миру
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: