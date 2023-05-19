Жандарми пострілами зупиняли авто, яке промчало крізь ворота Ватикану
У четвер ввечері ватиканські жандарми були вимушені стріляти по колесах автомобіля, який прорвався через ворота Ватикану.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР, повідомили у Святому Престолі в четвер ввечері.
Автомобіль, за кермом якого перебувала людина з явними психічними проблемами, в четвер увечері прорвався через ворота Ватикану і промчав повз гвардійців у внутрішній двір, перш ніж водія затримала поліція.
Ватиканські жандарми вистрілили в передні колеса автомобіля, що промчав повз ворота, але йому вдалося продовжити свій шлях
Як тільки автомобіль заїхав на подвір'я Апостольського палацу, водій вийшов з нього і був негайно заарештований затриманий жандармами.
У Ватикані заявили, що водієві було близько 40 років і він перебував у "серйозному стані психофізичних змін". Його утримували у ватиканських казармах.
Невідомо, чи був Папа Франциск поблизу інциденту, який стався після 20:00 біля воріт Санта-Анна, одного з головних в'їздів до держави Ватикан у самому центрі Риму.