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Жандарми пострілами зупиняли авто, яке промчало крізь ворота Ватикану

П'ятниця, 19 травня 2023, 10:29

У четвер ввечері ватиканські жандарми були вимушені стріляти по колесах автомобіля, який прорвався через ворота Ватикану.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР, повідомили у Святому Престолі в четвер ввечері.

Автомобіль, за кермом якого перебувала людина з явними психічними проблемами, в четвер увечері прорвався через ворота Ватикану і промчав повз гвардійців у внутрішній двір, перш ніж водія затримала поліція.

Ватиканські жандарми вистрілили в передні колеса автомобіля, що промчав повз ворота, але йому вдалося продовжити свій шлях

Як тільки автомобіль заїхав на подвір'я Апостольського палацу, водій вийшов з нього і був негайно заарештований затриманий жандармами.

У Ватикані заявили, що водієві було близько 40 років і він перебував у "серйозному стані психофізичних змін". Його утримували у ватиканських казармах.

Невідомо, чи був Папа Франциск поблизу інциденту, який стався після 20:00 біля воріт Санта-Анна, одного з головних в'їздів до держави Ватикан у самому центрі Риму.

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Теми: Ватикан
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