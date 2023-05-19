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Жандармы выстрелами останавливали авто, которое промчалось сквозь ворота Ватикана

Пятница, 19 мая 2023, 10:29

В четверг вечером ватиканские жандармы были вынуждены стрелять по колесам автомобиля, который прорвался через ворота Ватикана.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР, сообщили в Святом Престоле в четверг вечером.

Автомобиль, за рулем которого находился человек с явными психическими проблемами, в четверг вечером прорвался через ворота Ватикана и промчался мимо гвардейцев во внутренний двор, прежде чем водителя задержала полиция.

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Ватиканские жандармы выстрелили в передние колеса автомобиля, промчавшегося мимо ворот, но ему удалось продолжить свой путь

Как только автомобиль заехал во двор Апостольского дворца, водитель вышел из него и был немедленно арестован задержан жандармами.

В Ватикане заявили, что водителю было около 40 лет и он находился в "серьезном состоянии психофизических изменений". Его удерживали в ватиканских казармах.

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Неизвестно, был ли Папа Франциск вблизи инцидента, который произошел после 20:00 у ворот Санта-Анна, одного из главных въездов в государство Ватикан в самом центре Рима.

Темы: Ватикан
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