Жандармы выстрелами останавливали авто, которое промчалось сквозь ворота Ватикана

В четверг вечером ватиканские жандармы были вынуждены стрелять по колесам автомобиля, который прорвался через ворота Ватикана.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР, сообщили в Святом Престоле в четверг вечером.

Автомобиль, за рулем которого находился человек с явными психическими проблемами, в четверг вечером прорвался через ворота Ватикана и промчался мимо гвардейцев во внутренний двор, прежде чем водителя задержала полиция.

Ватиканские жандармы выстрелили в передние колеса автомобиля, промчавшегося мимо ворот, но ему удалось продолжить свой путь

Как только автомобиль заехал во двор Апостольского дворца, водитель вышел из него и был немедленно арестован задержан жандармами.

В Ватикане заявили, что водителю было около 40 лет и он находился в "серьезном состоянии психофизических изменений". Его удерживали в ватиканских казармах.

Неизвестно, был ли Папа Франциск вблизи инцидента, который произошел после 20:00 у ворот Санта-Анна, одного из главных въездов в государство Ватикан в самом центре Рима.