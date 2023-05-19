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СБУ викрила на держзраді жителя Буковини

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 травня 2023, 10:48
СБУ викрила на держзраді жителя Буковини
фото СБУ

Правоохоронці затримали жителя Буковини, якого викрили на держзраді.

Джерело: пресслужби СБУ та Чернівецької обласної прокуратури

Деталі: Зловмисник збирав для окупантів розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних і західних регіонах України.

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Передусім ворога цікавили локації підрозділів СБУ і Держприкордонслужби, а також точні координати ключових мостів та електропідстанцій на Харківщині та Буковині, зазначають у спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали російського агента у Чернівцях під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об’єкта.

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За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював техніком з налаштування інтернету.

Після початку повномасштабного вторгнення він почав активно поширювати прокремлівські наративи на власній сторінці у забороненій соцмережі "Одноклассники". За даними СБУ, в лютому 2023 року чоловік потрапив у поле зору російської воєнної розвідки.

Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник російського управління розвідки, який запропонував негласну співпрацю на користь країни-агресора.

Перебуваючи у Харкові, ворожий агент виконував вказівки свого російського "куратора" щодо збору даних про дислокацію блокпостів та фортифікаційних споруд у місті. Крім того, він передавав окупантам геолокації місцевих енергооб’єктів.

В травні фігурант отримав нове завдання – повернутись до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Хоча насправді метою "поїздки" було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом, кажуть у спецслужбі.

Також у центрі уваги зловмисника були транспортні мости регіону – їхні координати і система охорони. Крім того, він передавав агресору локації логістичних центрів та стаціонарних пунктів зберігання гуманітарної допомоги.

Для передачі розвідданих фігурант використовував месенджер. За кожне виконане завдання окупанти обіцяли йому грошову "винагороду" на банківську картку.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності проти української держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою.

Теми: ЧернівцідержзрадаСБУ
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