СБУ разоблачила в госизмене жителя Буковины

Правоохранители задержали жителя Буковины, которого уличили в госизмене.

Источник: пресс-службы СБУ и Черновицкой обласной прокуратуры

Детали: Злоумышленник собирал для оккупантов разведданные о местах расположения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины.

Прежде всего врага интересовали локации подразделений СБУ и Госпогранслужбы, а также точные координаты ключевых мостов и электроподстанций на Харьковщине и Буковине, отмечают в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в Черновцах во время проведения им скрытой фотофиксации военного объекта.

По данным следствия, пособником агрессора оказался местный житель, который в 2021 году переехал в Харьков и работал техником по настройке интернета.

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После начала полномасштабного вторжения он начал активно распространять прокремлевские нарративы на собственной странице в запрещенной соцсети "Одноклассники". По данным СБУ, в феврале 2023 года мужчина попал в поле зрения российской военной разведки.

Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник российского управления разведки, который предложил негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора.

Находясь в Харькове, вражеский агент выполнял указания своего российского "куратора" по сбору данных о дислокации блокпостов и фортификационных сооружений в городе. Кроме того, он передавал оккупантам геолокации местных энергообъектов.

В мае фигурант получил новое задание - вернуться в Черновцы под видом посещения родственников. Хотя на самом деле целью "поездки" был шпионаж за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом, говорят в спецслужбе.

Также в центре внимания злоумышленника были транспортные мосты региона - их координаты и система охраны. Кроме того, он передавал агрессору локации логистических центров и стационарных пунктов хранения гуманитарной помощи.

Для передачи разведданных фигурант использовал мессенджер. За каждое выполненное задание оккупанты обещали ему денежное "вознаграждение" на банковскую карточку.

Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружены мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности против украинского государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Сейчас он находится под стражей.