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Суд забрав у Марченко землі на березі Дніпра вартістю понад 204 млн

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 травня 2023, 11:14
Суд забрав у Марченко землі на березі Дніпра вартістю понад 204 млн
Оксана Марченко. скриншот

Прокурори повернули землі на березі Дніпра з незаконної власності дружини одного з очільників забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Джерело: пресслужба Київської обласної прокуратури

Деталі: Повідомляється, що прокуратура в суді відстояла право держави на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 мільйони гривень.

Прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі  Дніпра у Бориспільському районі була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства.

В подальшому землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина екснародного депутата, позбавленого українського громадянства (вочевидь, йдеться про Марченко -ред.).

Дослівно: "Враховуючи порушення вимог законодавства, обласна прокуратура звернулася до суду.

Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення у державну власність цих земель".

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Теми: Марченкоземлясуд
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