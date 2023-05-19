Суд забрал у Марченко земли на берегу Днепра стоимостью более 204 млн

Прокуроры вернули земли на берегу Днепра из незаконной собственности жены одного из руководителей запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Источник: пресс-служба Киевской областной прокуратуры

Детали: Сообщается, что прокуратура в суде отстояла право государства на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га стоимостью более 204 миллионов гривен.

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Прокуроры в суде доказали, что часть лесного участка на берегу Днепра в Бориспольском районе была отведена в частную собственность вопреки требованиям законодательства.

В дальнейшем землю внесли в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является жена экс-народного депутата, лишенного украинского гражданства (очевидно, речь идет о Марченко -ред.).

Дословно: "Учитывая нарушение требований законодательства, областная прокуратура обратилась в суд.

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Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность этих земель".