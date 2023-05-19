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Суд забрал у Марченко земли на берегу Днепра стоимостью более 204 млн

Валентина РоманенкоПятница, 19 мая 2023, 11:14
Суд забрал у Марченко земли на берегу Днепра стоимостью более 204 млн
Оксана Марченко. скриншот

Прокуроры вернули земли на берегу Днепра из незаконной собственности жены одного из руководителей запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Источник: пресс-служба Киевской областной прокуратуры

Детали: Сообщается, что прокуратура в суде отстояла право государства на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га стоимостью более 204 миллионов гривен.

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Прокуроры в суде доказали, что часть лесного участка на берегу Днепра в Бориспольском районе была отведена в частную собственность вопреки требованиям законодательства.

В дальнейшем землю внесли в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является жена экс-народного депутата, лишенного украинского гражданства (очевидно, речь идет о Марченко -ред.).

Дословно: "Учитывая нарушение требований законодательства, областная прокуратура обратилась в суд.

ВИДЕО ДНЯ

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность этих земель".

Темы: Марченкоземлясуд
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