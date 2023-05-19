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"Російський літак не сяде в ЄС": НУО Грузії звинуватили владу в саботажі отримання статусу кандидата

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 11:23

Понад 100 неурядових організацій звинуватили грузинську владу у саботажі отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу через відновлення авіасполучення з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання "Грузия Online".

"Видача владою Грузії дозволу на польоти між Тбілісі та Москвою є прямим саботажем отримання статусу кандидата в члени ЄС", – ідеться в заяві під заголовком "Російський літак не сяде в ЄС", яку підписали понад 100 організаціями.

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"Євросоюз чітко заявив, що він і його партнери не дозволяють польоти з Росії або до Росії, і це рішення уряду Грузії викликає занепокоєння щодо зобов'язань Грузії з дотримання постанов ЄС у зовнішній політиці, як це передбачено в Угоді про асоціацію", – ідеться в спільній заяві.

У ній також зазначено, що всупереч волі 89% грузинського народу і 78-й статті Конституції Грузії уряд продовжує змінювати зовнішньополітичний курс країни.

"До ухвалення рішення щодо статусу кандидата в члени ЄС такий демарш ігнорує зовнішньополітичний курс, обраний грузинським народом, який вже приніс нам безвізовий режим і прямі рейси в ЄС, а не в Росію", – сказано у заяві.

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Неурядові організації закликали владу припинити саботувати статус кандидата, негайно відмовитися від рішення про початок прямого авіасполучення з Росією, яке завдає шкоди інтересам Грузії.

Заяву підписали організації "Міжнародна прозорість – Грузія"; "Асоціація молодих юристів Грузії"; "Міжнародне товариство за справедливі вибори і демократію"; "Фонд "Відкрите суспільство – Грузія"; "Інститут розвитку свободи інформації" та інші.

Нагадаємо, ЄС закликав Грузію, яка розраховує отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу, підтримати авіаційні санкції проти Москви, введені у відповідь на вторгнення в Україну.

Водночас у Держдепі США заявили, що відновлення прямого авіасполучення між Росією і Грузією стане предметом "наростаючої стурбованості" США та інших західних країн, які вважають, що зараз не час для зближення з РФ.

Читайте також колонку на сайті "ЄП" про те, як Тбілісі знищує стратегічне партнерство з Києвом, відновлюючи авіарейси з РФ.

Теми: ГрузіяРосіяЄСавіа
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