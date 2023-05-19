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"Российский самолет не сядет в ЕС": НПО Грузии обвинили власть в саботаже получения статуса кандидата

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 11:23

Более 100 неправительственных организаций обвинили грузинские власти в саботаже получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз из-за возобновления авиасообщения с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание "Грузия Online".

"Выдача властями Грузии разрешения на полеты между Тбилиси и Москвой является прямым саботажем получения статуса кандидата в члены ЕС", – говорится в заявлении под заголовком "Российский самолет не сядет в ЕС", которое подписали более 100 организациями.

"Евросоюз четко заявил, что он и его партнеры не разрешают полеты из России или в Россию, и это решение правительства Грузии вызывает беспокойство относительно обязательств Грузии по соблюдению постановлений ЕС во внешней политике, как это предусмотрено в Соглашении об ассоциации", – говорится в совместном заявлении.

В нем также отмечается, что вопреки воле 89% грузинского народа и 78-й статье Конституции Грузии правительство продолжает менять внешнеполитический курс страны.

"До принятия решения о статусе кандидата в члены ЕС такой демарш игнорирует внешнеполитический курс, избранный грузинским народом, который уже принес нам безвизовый режим и прямые рейсы в ЕС, а не в Россию", – сказано в заявлении.

Неправительственные организации призвали власти прекратить саботировать статус кандидата, немедленно отказаться от решения о начале прямого авиасообщения с Россией, которое наносит ущерб интересам Грузии.

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Заявление подписали организации "Международная прозрачность – Грузия"; "Ассоциация молодых юристов Грузии"; "Международное общество за справедливые выборы и демократию"; "Фонд "Открытое общество – Грузия"; "Институт развития свободы информации" и другие.

Напомним, ЕС призвал Грузию, которая рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, поддержать авиационные санкции против Москвы, введенные в ответ на вторжение в Украину.

В то же время в Госдепе США заявили, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет предметом "нарастающей обеспокоенности" США и других западных стран, которые считают, что сейчас не время для сближения с РФ.

Читайте также колонку на сайте "ЕП" о том, как Тбилиси уничтожает стратегическое партнерство с Киевом, возобновляя авиарейсы с РФ.

Темы: ГрузияРосcияЕСавиа
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