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Грузія дозволила рейси авіакомпанії РФ, яка здійснювала польоти в Крим

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 11:53
Грузія дозволила рейси авіакомпанії РФ, яка здійснювала польоти в Крим
Ілюстративне фото з Вікіпедії

Грузія видала дозвіл на польоти російській авіакомпанії Red Wings.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Агентство цивільної авіації Грузії.

Згідно із повідомленням грузинського регулятора, компанія з червня здійснюватиме рейси із Сочі до Тбілісі та з Москви до Кутаїсі. Польоти за маршрутами здійснюватимуться тричі на тиждень.

Red Wings поки що не потрапила під західні санкції. Україна запровадила проти неї санкції у 2021 році. Літаки компанії частково перебувають під заочним арештом у зв'язку через рейси до окупованого Криму. 

Компанія стала третім авіаперевізником, допущеним до авіасполучення РФ з Грузією – раніше дозволи отримали Georgian Airways і Азимут.

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.

Читайте також колонку на сайті "ЄП" про те, як Тбілісі знищує стратегічне партнерство з Києвом, відновлюючи авіарейси з РФ.

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Теми: ГрузіяРосіяавіаКрим
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