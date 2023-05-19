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Грузия разрешила рейсы авиакомпании РФ, которая осуществляла полеты в Крым

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 11:53
Грузия разрешила рейсы авиакомпании РФ, которая осуществляла полеты в Крым
Иллюстративное фото из Википедии

Грузия выдала разрешение на полеты российской авиакомпании Red Wings.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

Согласно сообщению грузинского регулятора, компания с июня будет осуществлять рейсы из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси. Полеты по маршрутам будут осуществляться три раза в неделю.

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Red Wings пока не попала под западные санкции. Украина ввела против нее санкции в 2021 году. Самолеты компании частично находится под заочным арестом в связи с рейсами в оккупированный Крым. 

Компания стала третьим авиаперевозчиком, допущенным к авиасообщению РФ с Грузией – ранее разрешения получили Georgian Airways и Азимут.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

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Детали читайте на сайте "ЕП": Крымский гвоздь в отношения с Грузией: как Тбилиси уничтожает стратегическое партнерство с Киевом.

Темы: ГрузияРосcияавиаКрым
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