Грузия разрешила рейсы авиакомпании РФ, которая осуществляла полеты в Крым

Грузия выдала разрешение на полеты российской авиакомпании Red Wings.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

Согласно сообщению грузинского регулятора, компания с июня будет осуществлять рейсы из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси. Полеты по маршрутам будут осуществляться три раза в неделю.

Red Wings пока не попала под западные санкции. Украина ввела против нее санкции в 2021 году. Самолеты компании частично находится под заочным арестом в связи с рейсами в оккупированный Крым.

Компания стала третьим авиаперевозчиком, допущенным к авиасообщению РФ с Грузией – ранее разрешения получили Georgian Airways и Азимут.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и одновременно снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Детали читайте на сайте "ЕП": Крымский гвоздь в отношения с Грузией: как Тбилиси уничтожает стратегическое партнерство с Киевом.