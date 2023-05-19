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Прем'єр Британії звернувся до Путіна з приводу підтримки України: Ми нікуди не підемо

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 12:39

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на полях саміту G7 у японській Хіросімі заявив, що західні союзники непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну й надалі.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

"Росія повинна знати, що ми та інші країни непохитні у своїй рішучості підтримувати Україну не лише тут і зараз, надаючи їй ресурси, необхідні для захисту, але й у довгостроковій перспективі", – зазначив британський прем’єр.

Президенту РФ Владіміру Путіну Сунак адресував "пряме" повідомлення і наголосив: "Ми нікуди не підемо".

Раніше президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що у Хіросімі лідери країн G7 у п'ятницю обговорять збільшення військової підтримки України, включаючи винищувачі F-16.

У свою чергу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав продовжувати підтримувати Україну зброєю, щоб зберегти її державність. 

Теми: Велика БританіяПутін
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