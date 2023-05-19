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Премьер Британии обратился к Путину по поводу поддержки Украины: Мы никуда не уйдем

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 12:39

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на полях саммита G7 в японской Хиросиме заявил, что западные союзники непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину и в дальнейшем.

Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

"Россия должна знать, что мы и другие страны непоколебимы в своей решимости поддерживать Украину не только здесь и сейчас, предоставляя ей ресурсы, необходимые для защиты, но и в долгосрочной перспективе", – отметил британский премьер.

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Президенту РФ Владимиру Путину Сунак адресовал "прямое" сообщение и подчеркнул: "Мы никуда не уйдем".

Ранее президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в Хиросиме лидеры стран G7 в пятницу обсудят увеличение военной поддержки Украины, включая истребители F-16.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус призвал продолжать поддерживать Украину оружием, чтобы сохранить ее государственность.

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Темы: ВеликобританияПутин
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