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Збували наркотики у прифронтових районах: у Дніпрі викрили потужний синдикат

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 травня 2023, 12:48
Збували наркотики у прифронтових районах: у Дніпрі викрили потужний синдикат
фото поліції

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння поліції провели у Дніпрі спецоперацію з викриття та припинення діяльності злочинного угрупування наркоторговців.

Джерело: пресслужби ДБР, НПУ, ОГП

Дослівно ДБР: "Це вже десята організована злочинна група, яка займалася виготовленням та розповсюдженням наркотичних засобів в усіх регіонах України, чию діяльність припинило ДБР з початку 2023 року.

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Місячний обіг угрупування складав десятки мільйонів гривень, а річний, за попередніми підрахунками, понад 200 мільйонів гривень".

Деталі: Різноманітні наркотики та психотропні речовини зловмисники реалізовували за попередньою оплатою. Для цього вони створили 50 спеціальних банківських рахунків, на кожен з яких щороку надходило від одного до п’яти мільйонів гривень незаконного прибутку.

Зілля торговці передавали через закладки у публічно доступних місцях середмість. Наркоділки, попри дію воєнного стану, не цуралися збувати наркотики й у прифронтових районах.

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З метою припинення злочинної діяльності працівники ДБР провели понад 36 обшуків у місті Дніпро та Дніпропетровській області.

 

За результатами оперативно-слідчих дій затримано керівника злочинної організації, його спільника, який допомагав в організації злочинів, а також чотирьох учасників злочинної організації, які безпосередньо забезпечували збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах, які вже були підготовлені для збуту наркозалежним особам, обладнання для їх фасування, упакування, інші речові докази, які доводять провину підозрюваних.

В НПУ додають, що працівники внутрішньої безпеки Нацполіції провели обшуки у двох діючих та двох колишніх співробітників поліції, які можуть бути причетними до діяльності наркоугруповання.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру 9 особам за фактами створення злочинної організації та участі у ній, незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів/

 

За вказані злочини передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Одночасно вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.

Теми: наркотикиДніпроДБР
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