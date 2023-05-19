Сбывали наркотики в прифронтовых районах: в Днепре разоблачили мощный синдикат

Работники Государственного бюро расследований при содействии полиции провели в Днепре спецоперацию по разоблачению и пресечению деятельности преступной группировки наркоторговцев.

Источник: пресс-службы ГБР, НПУ, ОГП

Дословно ГБР: "Это уже десятая организованная преступная группа, которая занималась изготовлением и распространением наркотических средств во всех регионах Украины, чью деятельность прекратило ГБР с начала 2023 года.

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Месячный оборот группировки составлял десятки миллионов гривен, а годовой, по предварительным подсчетам, более 200 миллионов гривен".

Детали: Различные наркотики и психотропные вещества злоумышленники реализовывали по предварительной оплате. Для этого они создали 50 специальных банковских счетов, на каждый из которых ежегодно поступало от одного до пяти миллионов гривен незаконной прибыли.

Зелье торговцы передавали через закладки в публично доступных местах. Наркодельцы, несмотря на действие военного положения, не чурались сбывать наркотики и в прифронтовых районах.

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С целью пресечения преступной деятельности работники ГБР провели более 36 обысков в городе Днепр и Днепропетровской области.

По результатам оперативно-следственных действий задержан руководитель преступной организации, его сообщник, который помогал в организации преступлений, а также четыре участника преступной организации, которые непосредственно обеспечивали сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

Во время санкционированных обысков обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные вещества в особо крупных размерах, которые уже были подготовлены для сбыта наркозависимым лицам, оборудование для их фасовки, упаковки, другие вещественные доказательства, доказывающие вину подозреваемых.

В НПУ добавляют, что работники внутренней безопасности Нацполиции провели обыски у двух действующих и двух бывших сотрудников полиции, которые могут быть причастны к деятельности наркогруппировки.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении 9 лицам по фактам создания преступной организации и участия в ней, незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических средств.

За указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Одновременно решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.