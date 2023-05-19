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В Сеймі Литви обговорюють перейменування Росії на Московію

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 13:05

Комітет майбутнього в Сеймі Литви розпочинає дискусію про можливе перейменування Росії на Московію в литовській мові.

Про це заявив голова комітету Раймундас Лопата, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Verslo zinios.

"Ми називаємо Росію Росією, тому що вона сама себе так називає. Із урахуванням історичного контексту Великого князівства Литовського ми будемо шукати більш прийнятну і точну оцінку історичної ролі країни для Литви і Заходу, ніж вкорінений у західній свідомості великоросійський наратив. Відповідно, ми уточнимо, як краще називати країну, яку ми традиційно називаємо Росією: чи слід її називати Росією, чи Московією, чи якось інакше", – зазначив Лопата.

Раніше повідомлялося, що депутати литовського Сейму запропонували перейменувати російське місто Калінінград на Караляучюс. 

Поштовхом для цього стало рішення польської комісії стандартизації географічних назв за межами Польщі, яка рекомендувала називати Калінінград польською назвою Крулевець.

Теми: ЛитваРосія
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