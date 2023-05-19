В Сейме Литвы обсуждают переименование России в Московию

Комитет будущего в Сейме Литвы начинает дискуссию о возможном переименовании России в Московию в литовском языке.

Об этом заявил председатель комитета Раймундас Лопата, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Verslo zinios.

"Мы называем Россию Россией, потому что она сама себя так называет. С учетом исторического контекста Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли страны для Литвы и Запада, чем укоренившийся в западном сознании великорусский нарратив. Соответственно, мы уточним, как лучше называть страну, которую мы традиционно называем Россией: следует ли ее называть Россией, или Московией, или как-то иначе", – отметил Лопата.

Ранее сообщалось, что депутаты литовского Сейма предложили переименовать российский город Калининград в Караляучюс.

Толчком для этого стало решение польской комиссии стандартизации географических названий за пределами Польши, которая рекомендовала называть Калининград польским названием Крулевец.