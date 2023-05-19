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Росіяни окопуються навколо ЗАЕС, але не полишають думку про втечу – Reuters

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 травня 2023, 13:14
Росіяни окопуються навколо ЗАЕС, але не полишають думку про втечу – Reuters
АРХІВНЕ ФОТО ЗАЕС ВІД ГУР

Російські загарбники протягом останніх тижнів зміцнюють оборонні позиції на території Запорізької атомної електростанції та навколо неї, але також готуються до евакуації з ЗАЕС.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Навколо міста були вириті нові траншеї і закладено більше мін. Камери спостереження на станції спрямовані на північ через широке водосховище в бік підконтрольної Україні території. Росіяни вже кілька місяців облаштовують вогневі позиції на дахах деяких будівель заводу. Для можливого відлякування безпілотників були встановлені сітки".

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Деталі: Заходи, описані двома українцями, які працюють на ЗАЕС, та двома іншими мешканцями міста Енергодар, підкреслюють ризики, які існують для безпеки об'єкту.

Reuters з посиланням на чотирьох неназваних дипломатів, повідомляє, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) планує наприкінці місяця представити в ООН угоду між Україною та Росією щодо безпеки станції.

У свою чергу очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін не вірить, що захисники здійснять атаку безпосередньо на ЗАЕС, натомість спробують змусити росіян відступити, перекривши шляхи постачання.

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За його оцінками в останні місяці кількість російських військових на заводі збільшилася з 500 до 1500 осіб.

При цьому, хоча нарощування військ і додаткові оборонні споруди вказують на те, що окупаційні війська окопуються, є також ознаки того, що росіяни одним оком дивляться на вихід.

ЗАЕ розташована на південному березі Каховського водосховища, яке слугує природним бар'єром на шляху до підконтрольної Україні території на півночі.

ЗАЕС і місто Енергодар з'єднані єдиною головною дорогою з окупованим Мелітополем, яка забезпечує Росії сухопутний коридор до окупованого Кримського півострова.

За словами Котіна, російські війська будуть змушені відступити, якщо здаватиметься, що ця дорога буде відрізана.

Він додав, що, на його думку, російські війська вже проводили навчання на заводі, щоб відпрацювати виведення військ. "На мою думку, вони готуються до евакуації, тому вони звозять все в одне місце, щоб бути готовими забрати все і піти звідти", - сказав він.

Теми: ЗАЕСокупаціявійнаУкраїна
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