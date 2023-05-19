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Россияне окапываются вокруг ЗАЭС, но не оставляют мысль о побеге - Reuters

Станислав ПогориловПятница, 19 мая 2023, 13:14
Россияне окапываются вокруг ЗАЭС, но не оставляют мысль о побеге - Reuters
АРХИВНОЕ ФОТО ЗАЭС ОТ ГУР

Российские захватчики в течение последних недель укрепляют оборонительные позиции на территории Запорожской атомной электростанции и вокруг нее, но также готовятся к эвакуации с ЗАЭС.

Источник: Reuters

Дословно: "Вокруг города были вырыты новые траншеи и заложено больше мин. Камеры наблюдения на станции направлены на север через широкое водохранилище в сторону подконтрольной Украине территории. Россияне уже несколько месяцев обустраивают огневые позиции на крышах некоторых зданий завода. Для возможного отпугивания беспилотников были установлены сетки".

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Детали: Мероприятия, описанные двумя украинцами, которые работают на ЗАЭС, и двумя другими жителями города Энергодар, подчеркивают риски, которые существуют для безопасности объекта.

Reuters со ссылкой на четырех неназванных дипломатов, сообщает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует в конце месяца представить в ООН соглашение между Украиной и Россией по безопасности станции.

В свою очередь глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин не верит, что защитники осуществят атаку непосредственно на ЗАЭС, зато попытаются заставить россиян отступить, перекрыв пути снабжения.

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По его оценкам в последние месяцы количество российских военных на заводе увеличилось с 500 до 1500 человек.

При этом, хотя наращивание войск и дополнительные оборонительные сооружения указывают на то, что оккупационные войска окопаются, есть также признаки того, что россияне одним глазом смотрят на выход.

ЗАЭ расположена на южном берегу Каховского водохранилища, которое служит естественным барьером на пути к подконтрольной Украине территории на севере.

ЗАЭС и город Энергодар соединены единой главной дорогой с оккупированным Мелитополем, которая обеспечивает России сухопутный коридор к оккупированному Крымскому полуострову.

По словам Котина, российские войска будут вынуждены отступить, если будет казаться, что эта дорога будет отрезана.

Он добавил, что, по его мнению, российские войска уже проводили учения на заводе, чтобы отработать вывод войск. "По моему мнению, они готовятся к эвакуации, поэтому они свозят все в одно место, чтобы быть готовыми забрать все и уйти оттуда", - сказал он.

Темы: ЗАЭСоккупациявойнаУкраина
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