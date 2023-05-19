Заява лідерів G7 в Японії: Підтримка України не похитнеться

Лідери семи промислово розвинених країн світу (G7) у п’ятницю домовилися посилити санкції проти Росії та пообіцяли фінансову допомогу Україні, запевнивши, що підтримка країни не похитнеться.

Про це йдеться у заяві лідерів "Групи семи" в рамках саміту, що відбувається у ці дні в Японії, повідомляє "Європейська правда".

"Наша підтримка України не похитнеться. Ми не будемо втомлюватися у нашому прагненні пом'якшити вплив незаконних дій Росії на решту світу", – заявили лідери країн G7, куди входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Канада та Італія.

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Лідери запевнили, що поновлюють своє зобов'язання надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку, якої потребує Україна, стільки часу, скільки буде потрібно.

"Ми запроваджуємо подальші санкції і заходи, спрямовані на збільшення витрат для Росії і тих, хто підтримує її військові зусилля. І ми робимо кроки на підтримку партнерів по всьому світу, які намагаються подолати страждання, спричинені російською війною, в тому числі шляхом надання гуманітарної допомоги", – йдеться у заяві.

Також G7 планує розвивати "успіх зусиль", спрямованих на те, щоб Росія більше не могла використовувати наявність енергії як зброю.

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"З лютого 2022 року ми запровадили санкції, заборони на імпорт та інші заходи, щоб зменшити нашу залежність від російського джерела енергії. Крім того, в Ельмау ми домовилися запровадити обмеження цін на російську нафту і нафтопродукти. Це працює. Доходи Росії скоротилися. Світові ціни на нафту і газ значно впали, що принесло користь країнам по всьому світу", – сказано у заяві.

Нагадаємо, на тлі саміту Британія розширила санкції проти Росії.

Білий дім заявив, що країни G7 готуються до нових санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, лідери країн G7 на саміті у японській Хіросімі обговорять можливу передачу Україні американських винищувачів F-16.