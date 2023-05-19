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Заявление лидеров G7 в Японии: Поддержка Украины не пошатнется

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 13:40

Лидеры семи промышленно развитых стран мира (G7) в пятницу договорились усилить санкции против России и пообещали финансовую помощь Украине, заверив, что поддержка страны не пошатнется.

Об этом говорится в заявлении лидеров "Группы семи" в рамках саммита, который проходит в эти дни в Японии, сообщает "Европейская правда".

"Наша поддержка Украины не пошатнется. Мы не будем уставать в нашем стремлении смягчить влияние незаконных действий России на остальной мир", – заявили лидеры стран G7, куда входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Канада и Италия.

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Лидеры заверили, что возобновляют свое обязательство предоставлять финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, в которой нуждается Украина, столько времени, сколько потребуется.

"Мы вводим дальнейшие санкции и меры, направленные на увеличение расходов для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия. И мы делаем шаги в поддержку партнеров по всему миру, которые пытаются преодолеть страдания, вызванные российской войной, в том числе путем оказания гуманитарной помощи", – говорится в заявлении.

Также G7 планирует развивать "успех усилий", направленных на то, чтобы Россия больше не могла использовать наличие энергии как оружие.

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"С февраля 2022 года мы ввели санкции, запреты на импорт и другие меры, чтобы уменьшить нашу зависимость от российского источника энергии. Кроме того, в Эльмау мы договорились ввести ограничения цен на российскую нефть и нефтепродукты. Это работает. Доходы России сократились. Мировые цены на нефть и газ значительно упали, что принесло пользу странам по всему миру", – сказано в заявлении.

Напомним, на фоне саммита Великобритания расширила санкции против России.

Белый дом заявил, что страны G7 готовятся к новым санкциям против России.

По данным СМИ, лидеры стран G7 на саммите в японской Хиросиме обсудят возможную передачу Украине американских истребителей F-16.

Темы: ЯпонияУкраина
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