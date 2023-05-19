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В Естонії лідер прокремлівської партії Koos утік до Росії

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 14:12

В Естонії лідер партії Koos, яка просуває прокремлівські ідеї, Олег Іванов втік разом із дружиною в Росію.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Postimees.

Він стверджує, що керуватиме своєю партією дистанційно, і планує брати участь у наступних виборах.

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На думку Іванова, на нього чинять тиск, щоб завадити балотуватися на виборах до Європарламенту і в місцеві самоврядування.

"Щоб взяти паузу і трошки подумати, як нам далі рухатися, я зі своєю дружиною виїхав у подорож. Ми проїхали десять країн і доїхали до Росії", – заявив Іванов.

Він також сказав, що однією з причин виїхати в Росію стало його бажання "правильно відзначити 9 травня".

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Політична програма руху Koos являє собою відверто прокремлівські ідеї.

Лідери політсили у своїх постах у соціальних мережах постійно підкреслюють, що дружба з Росією просто необхідна і що підтримка Естонією України неприйнятна.

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Теми: ЕстоніяРосія
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