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В Эстонии лидер прокремлевской партии Koos сбежал в Россию

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 14:12

В Эстонии лидер партии Koos, которая продвигает прокремлевские идеи, Олег Иванов сбежал вместе с женой в Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Он утверждает, что будет руководить своей партией дистанционно, и планирует участвовать в следующих выборах.

По мнению Иванова, на него оказывают давление, чтобы помешать баллотироваться на выборах в Европарламент и в местные самоуправления.

"Чтобы взять паузу и немножко подумать, как нам дальше двигаться, я со своей женой уехал в путешествие. Мы проехали десять стран и доехали до России", – заявил Иванов.

Он также сказал, что одной из причин уехать в Россию стало его желание "правильно отметить 9 мая".

Политическая программа движения Koos представляет собой откровенно прокремлевские идеи.

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Лидеры политсилы в своих постах в социальных сетях постоянно подчеркивают, что дружба с Россией просто необходима и что поддержка Эстонией Украины неприемлема.

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Темы: ЭстонияРосcия
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