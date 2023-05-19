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Адвоката й посадовця Київської ОВА викрили на незаконній схемі переправлення за кордон

"Українська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 15:04
Адвоката й посадовця Київської ОВА викрили на незаконній схемі переправлення за кордон
затриманий адвокат. фото прокуратури

На організації незаконного перетину кордону через систему "Шлях" викрили адвоката та посадовця Київської ОВА.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ, столична поліція, джерело УП

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, адвокат, будучи громадянином РФ та маючи посвідку на проживання на території України, підшуковував осіб, які у період дії воєнного стану в Україні обмежені у праві виїзду за кордон.

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За грошову винагороду чоловік організовував внесення даних про таких осіб у систему "Шлях", що надає підстави для безперешкодного перетину державного кордону.

У вказаних діях йому сприяв посадовець Київської обласної військової адміністрації, який, використовуючи особистий вплив, надавав завідомо неправдиву інформацію іншим посадовим особам обласної військової адміністрації про необхідність включення можливих ухилянтів до списків.

Після отримання 8 тисяч доларів США за організацію чергового незаконного перетину кордону 8 особами адвоката затримали.

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Під час проведення обшуків в осіб, причетних до вчинення злочину, вилучили грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, документи, які підтверджують злочинну діяльність.

Також за місцем проживання громадянина РФ виявлено предмет, схожий на бойову гранату Ф-1.

На цей час адвокату та посадовцю Київської обласної військової адміністрації повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Правоохоронці традиційно не називають імен підозрюваних, але за даними УП, йдеться про Олексія Махортова з КОВА та адвоката Дениса Каменського.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.

Теми: Воєнний станкорупціяКиївська область
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