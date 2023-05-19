Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Адвоката и чиновника Киевской ОГА поймали на незаконной схеме переправки за границу

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 15:04
Адвоката и чиновника Киевской ОГА поймали на незаконной схеме переправки за границу
задержанный адвокат. фото прокуратуры

В организации незаконного пересечения границы через систему "Шлях" разоблачили адвоката и чиновника Киевской ОГА.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ, столичная полиция, источник УП

Детали: Согласно материалам следствия, адвокат, будучи гражданином РФ и имея вид на жительство на территории Украины, подыскивал лиц, которые в период действия военного положения в Украине ограничены в праве выезда за границу.

Реклама:
 

За денежное вознаграждение мужчина организовывал внесение данных о таких лицах в систему "Шлях", что дает основания для беспрепятственного пересечения государственной границы.

В указанных действиях ему способствовал чиновник Киевской областной военной администрации, который, используя личное влияние, предоставлял заведомо ложную информацию другим должностным лицам областной военной администрации о необходимости включения возможных уклонистов в списки.

После получения 8 тысяч долларов США за организацию очередного незаконного пересечения границы 8 лицами адвоката задержали.

ВИДЕО ДНЯ

Во время проведения обысков у лиц, причастных к совершению преступления, изъяли денежные средства, полученные в результате совершения уголовного преступления, документы, подтверждающие преступную деятельность.

Также по месту жительства гражданина РФ обнаружен предмет, похожий на боевую гранату Ф-1.

В настоящее время адвокату и должностному лицу Киевской областной военной администрации сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Правоохранители традиционно не называют имен подозреваемых, но по данным УП, речь идет об Алексее Махортове из КОВА и адвокате Денисе Каменском.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Темы: Военное положениекоррупцияКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Военное положение
В Раде зарегистрировали первый законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
В Киеве разоблачена работница ВВК, которая получила от призывника 2 000 долларов
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: