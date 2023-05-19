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Адвоката и чиновника Киевской ОГА поймали на незаконной схеме переправки за границу

"Украинская правда"Пятница, 19 мая 2023, 15:04
Адвоката и чиновника Киевской ОГА поймали на незаконной схеме переправки за границу
задержанный адвокат. фото прокуратуры

В организации незаконного пересечения границы через систему "Шлях" разоблачили адвоката и чиновника Киевской ОГА.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ, столичная полиция, источник УП

Детали: Согласно материалам следствия, адвокат, будучи гражданином РФ и имея вид на жительство на территории Украины, подыскивал лиц, которые в период действия военного положения в Украине ограничены в праве выезда за границу.

 

За денежное вознаграждение мужчина организовывал внесение данных о таких лицах в систему "Шлях", что дает основания для беспрепятственного пересечения государственной границы.

В указанных действиях ему способствовал чиновник Киевской областной военной администрации, который, используя личное влияние, предоставлял заведомо ложную информацию другим должностным лицам областной военной администрации о необходимости включения возможных уклонистов в списки.

После получения 8 тысяч долларов США за организацию очередного незаконного пересечения границы 8 лицами адвоката задержали.

Во время проведения обысков у лиц, причастных к совершению преступления, изъяли денежные средства, полученные в результате совершения уголовного преступления, документы, подтверждающие преступную деятельность.

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Также по месту жительства гражданина РФ обнаружен предмет, похожий на боевую гранату Ф-1.

В настоящее время адвокату и должностному лицу Киевской областной военной администрации сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Правоохранители традиционно не называют имен подозреваемых, но по данным УП, речь идет об Алексее Махортове из КОВА и адвокате Денисе Каменском.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Темы: Военное положениекоррупцияКиевская область
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