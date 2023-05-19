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У Польщі знайшли боєголовку російської ракети, що впала в грудні під Бидгощем

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 15:23

Знайдено боєголовку від російської ракети, яка впала в лісі під польським Бидгощем у грудні.

Про це повідомив у п'ятницю глава канцелярії президента Польщі Павел Шрот, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

"Що стосується боєголовки – вона знайдена, її досліджують відповідні установи. Вона особлива, тому що зроблена з бетону", – сказав Павел Шрот.

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Керівник канцелярії президента повідомив, що він "припускає, що вона була встановлена в такій формі, щоб ця стара модель ракети могла ввести в оману українську протиповітряну оборону".

Як він запевнив, вибухівки в ній не було.

Шрот зазначив, що ракета "не може летіти без боєголовки, тому хтось вмонтував туди таку вершину російської технічної думки".

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На запитання журналіста про особисті наслідки, пов'язані з ракетною справою, глава кабінету президента Дуди відповів, що в канцелярії президента не було пропозицій про відставку генерала, генералітету або міністра національної оборони Маріуша Блащака.

Павел Шрот зазначив, що не очікує прохань про відставку. І, як він зазначив, представники уряду прямо говорять, що, з огляду на позицію, сформульовану президентом, висування подібних вимог наразі є невиправданим.

"Ми повинні припинити цей серіал, який шкодить інтересам нашої батьківщини", – підкреслив він.

Розслідування справи забрали у військових прокурорів. У п'ятницю було оголошено, що справу взяла на себе Національна прокуратура.

Нагадаємо, 27 квітня Міністерство національної оборони повідомило, що в Замості, приблизно за 15 км від Бидгоща, були знайдені залишки невстановленого військового об'єкта. Було підкреслено, що ситуація не загрожує безпеці мешканців. Окружна прокуратура в Гданську розпочала розслідування у цій справі.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що йому у грудні не доповіли про потрапляння у повітряний простір країни ракети, уламки якої нещодавно знайшли на півночі Польщі – хоча військові відстежували її і намагалися шукати

Детальніше про цей інцидент читайте у статті Польща пропустила ракетний удар: як російська Х-55 біля "столиці НАТО" підірвала політику країни

Теми: Польщаракетний ударРосія
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