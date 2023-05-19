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У Польщі знайшли боєголовку російської ракети, що впала в грудні під Бидгощем

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 15:23

Знайдено боєголовку від російської ракети, яка впала в лісі під польським Бидгощем у грудні.

Про це повідомив у п'ятницю глава канцелярії президента Польщі Павел Шрот, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

"Що стосується боєголовки – вона знайдена, її досліджують відповідні установи. Вона особлива, тому що зроблена з бетону", – сказав Павел Шрот.

Керівник канцелярії президента повідомив, що він "припускає, що вона була встановлена в такій формі, щоб ця стара модель ракети могла ввести в оману українську протиповітряну оборону".

Як він запевнив, вибухівки в ній не було.

Шрот зазначив, що ракета "не може летіти без боєголовки, тому хтось вмонтував туди таку вершину російської технічної думки".

На запитання журналіста про особисті наслідки, пов'язані з ракетною справою, глава кабінету президента Дуди відповів, що в канцелярії президента не було пропозицій про відставку генерала, генералітету або міністра національної оборони Маріуша Блащака.

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Павел Шрот зазначив, що не очікує прохань про відставку. І, як він зазначив, представники уряду прямо говорять, що, з огляду на позицію, сформульовану президентом, висування подібних вимог наразі є невиправданим.

"Ми повинні припинити цей серіал, який шкодить інтересам нашої батьківщини", – підкреслив він.

Розслідування справи забрали у військових прокурорів. У п'ятницю було оголошено, що справу взяла на себе Національна прокуратура.

Нагадаємо, 27 квітня Міністерство національної оборони повідомило, що в Замості, приблизно за 15 км від Бидгоща, були знайдені залишки невстановленого військового об'єкта. Було підкреслено, що ситуація не загрожує безпеці мешканців. Окружна прокуратура в Гданську розпочала розслідування у цій справі.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що йому у грудні не доповіли про потрапляння у повітряний простір країни ракети, уламки якої нещодавно знайшли на півночі Польщі – хоча військові відстежували її і намагалися шукати

Детальніше про цей інцидент читайте у статті Польща пропустила ракетний удар: як російська Х-55 біля "столиці НАТО" підірвала політику країни

Теми: Польщаракетний ударРосія
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