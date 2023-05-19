В Польше нашли боеголовку российской ракеты, упавшей в декабре под Быдгощем

Найдена боеголовка от российской ракеты, которая упала в лесу под польским Быдгощем в декабре.

Об этом сообщил в пятницу глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

"Что касается боеголовки – она найдена, ее исследуют соответствующие учреждения. Она особенная, потому что сделана из бетона", – сказал Павел Шрот.

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Руководитель канцелярии президента сообщил, что он "предполагает, что она была установлена в такой форме, чтобы эта старая модель ракеты могла ввести в заблуждение украинскую противовоздушную оборону".

Как он заверил, взрывчатки в ней не было.

Шрот отметил, что ракета "не может лететь без боеголовки, поэтому кто-то встроил туда такую вершину российской технической мысли".

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На вопрос журналиста о личных последствиях, связанных с ракетным делом, глава кабинета президента Дуды ответил, что в канцелярии президента не было предложений об отставке генерала, генералитета или министра национальной обороны Мариуша Блащака.

Павел Шрот отметил, что не ожидает просьб об отставке. И, как он отметил, представители правительства прямо говорят, что, учитывая позицию, сформулированную президентом, выдвижение подобных требований сейчас является неоправданным.

"Мы должны прекратить этот сериал, который вредит интересам нашей родины", – подчеркнул он.

Расследование дела забрали у военных прокуроров. В пятницу было объявлено, что дело взяла на себя Национальная прокуратура.

Напомним, 27 апреля Министерство национальной обороны сообщило, что в Замостье, примерно в 15 км от Быдгоща, были найдены остатки неустановленного военного объекта. Было подчеркнуто, что ситуация не угрожает безопасности жителей. Окружная прокуратура в Гданьске начала расследование по этому делу.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ему в декабре не доложили о попадании в воздушное пространство страны ракеты, обломки которой недавно нашли на севере Польши – хотя военные отслеживали ее и пытались искать

Подробнее об этом инциденте читайте в статье Польша пропустила ракетный удар: как российская Х-55 возле "столицы НАТО" подорвала политику страны