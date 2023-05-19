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Недостовірне декларування: нардепці від "Слуги народу" Саладусі повідомили про підозру

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 травня 2023, 15:29
Недостовірне декларування: нардепці від Слуги народу Саладусі повідомили про підозру
Ольга Саладуха, фото: Facebook

НАБУ та САП повідомив про підозру народній депутатці у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік. За даними джерел УП в антикорупційних органах, мова йде про Ольгу Саладуху зі "Слуги народу".

Джерело: пресслужби САП, НАБУ, співрозмовники УП в антикорупційних органах

Дослівно: "До декларації за 2020 рік депутат вніс відомості про придбану ним земельну ділянку у передмісті Києва, однак умисно приховав інформацію, про розташовану на ній недобудовану двоповерхову житлову будівлю, ринковою вартістю майже 1,8 млн грн".

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Деталі: Після виявлення НАЗК у цій декларації порушень, народна депутатка восени 2021 року подала виправлену декларацію за 2020 рік, проте відомості про вказаний об’єкт незавершеного будівництва знову не зазначила.

Враховуючи дату подання виправленої декларації, дії народної обраниці кваліфіковано як внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Розслідування цих фактів розпочато за матеріалами НАЗК.

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Теми: деклараціїНАБУВерховна Рада
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