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Недостоверное декларирование: нардепу от "Слуги народа" Саладухе сообщили о подозрении

Станислав ПогориловПятница, 19 мая 2023, 15:29
Недостоверное декларирование: нардепу от Слуги народа Саладухе сообщили о подозрении
Ольга Саладуха, фото: Facebook

НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год. По данным источников УП в антикоррупционных органах, речь идет об Ольге Саладухе из "Слуги народа".

Источник: пресс-службы САП, НАБУ, собеседники УП в антикоррупционных органах

Дословно: "В декларацию за 2020 год депутат внес сведения о приобретенном им земельном участке в пригороде Киева, однако умышленно скрыл информацию о расположенном на нем недостроенном двухэтажном жилом здании, рыночной стоимостью почти 1,8 млн грн".

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Детали: После выявления НАПК в этой декларации нарушений, народный депутат осенью 2021 года подал исправленную декларацию за 2020 год, однако сведения об указанном объекте незавершенного строительства снова не указал.

Учитывая дату подачи исправленной декларации, действия народного избранника квалифицированы как внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Расследование этих фактов начато по материалам НАПК.

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Темы: декларацииНАБУВерховная Рада
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