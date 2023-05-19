Пригожин купив в Китаї тисячі шоломів для вагнерівців в обхід санкцій – FT

Підставна компанія ПВК "Вагнер", власником якої є Євген Пригожин, придбала тисячі захисних шоломів у Китаї наприкінці минулого року, незважаючи на санкції.

Джерело: Financial Times

Дослівно: "Financial Times з'ясувала, що компанії, які використовуються ватажком бойовиків для оснащення своїх операцій в Африці, продовжують вільно експортувати та імпортувати товари на міжнародні ринки, незважаючи на шквал західних санкцій, спрямованих на припинення діяльності приватної армії, яку США визнали "транснаціональною злочинною організацією".

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Деталі: Пов'язана з ПВК "Вагнер" російська компанія "Брокер Експерт" купила 20 000 шоломів на полімерній основі у невеликої китайської компанії Hangzhou Shinerain Import And Export Co в листопаді і грудні минулого року.

Китайська група стверджувала, що вони призначені для "ігрового використання".

Закупівля шоломів, розділена на чотири партії загальною вартістю трохи більше $2 млн, відбулася в той час, коли Пригожин вербував десятки тисяч російських ув'язнених для відправки на фронт в Україні.

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З того часу велика кількість цих "вагнерівців" загинула у жорстокій війні на виснаження за захоплення міста Бахмут, а нещодавно США підрахували, що з грудня в Україні загинуло понад 20 000 російських бойовиків.

У грудні США підрахували, що Вагнер завербував 40 000 засуджених для участі в бойових діях в Україні. Вагнер безуспішно просив Китай про постачання зброї на початку цього року, згідно з витоком доповіді американської розвідки. У лютому Пригожин заявив, що Вагнер припинив вербування ув'язнених.

Китайський постачальник Broker Expert, компанія Hangzhou Shinerain, базується в східній провінції Чжецзян і має від п'яти до 15 співробітників, згідно з інформацією на її сторінці в Alibaba. Зазвичай він продає жіночий одяг, а це означає, що постачання захисних головних уборів до Росії не входить до його звичайної схеми ведення бізнесу.

Китайська група заявила, що їй нічого не відомо про Пригожина або "Вагнер Груп", а також про зв'язки "Брокер Експерт" з "Вагнером". "Ми просто виконуємо замовлення, які отримуємо, і дотримуємося закону, ми б не відвантажували нічого незаконного", - заявили там.

При цьому компанія відмовилася пояснити, що мається на увазі під "ігровим використанням", або надіслати виданню фотографії шоломів.