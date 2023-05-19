Пригожин купил в Китае тысячи шлемов для вагнеровцев в обход санкций - FT

Подставная компания ЧВК "Вагнер", владельцем которой является Евгений Пригожин, приобрела десятки тысяч защитных шлемов в Китае в конце прошлого года, несмотря на санкции.

Источник: Financial Times

Дословно: "Financial Times выяснила, что компании, используемые главарем боевиков для оснащения своих операций в Африке, продолжают свободно экспортировать и импортировать товары на международные рынки, несмотря на шквал западных санкций, направленных на прекращение деятельности частной армии, которую США признали "транснациональной преступной организацией".

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Детали: Связанная с ЧВК "Вагнер" российская компания "Брокер Эксперт" купила 20 000 шлемов на полимерной основе у небольшой китайской компании Hangzhou Shinerain Import And Export Co в ноябре и декабре прошлого года.

Китайская группа утверждала, что они предназначены для "игрового использования".

Закупка шлемов, разделенная на четыре партии общей стоимостью чуть более $2 млн, состоялась в то время, когда Пригожин вербовал десятки тысяч российских заключенных для отправки на фронт в Украине.

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С тех пор большое количество этих "вагнеровцев" погибло в жестокой войне на истощение за захват города Бахмут, а недавно США подсчитали, что с декабря в Украине погибло более 20 000 российских боевиков.

В декабре США подсчитали, что Вагнер завербовал 40 000 осужденных для участия в боевых действиях в Украине. Вагнер безуспешно просил Китай о поставках оружия в начале этого года, согласно утечке доклада американской разведки. В феврале Пригожин заявил, что Вагнер прекратил вербовку заключенных.

Китайский поставщик Broker Expert, компания Hangzhou Shinerain, базируется в восточной провинции Чжэцзян и имеет от пяти до 15 сотрудников, согласно информации на ее странице в Alibaba. Обычно он продает женскую одежду, а это означает, что поставки защитных головных уборов в Россию не входят в его обычную схему ведения бизнеса.

Китайская группа заявила, что ей ничего не известно о Пригожине или "Вагнер Групп", а также о связях "Брокер Эксперт" с "Вагнером". "Мы просто выполняем заказы, которые получаем, и соблюдаем закон, мы бы не отгружали ничего незаконного", - заявили там.

При этом компания отказалась объяснить, что подразумевается под "игровым использованием", или прислать изданию фотографии шлемов.