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МВС представило зміни в іспитах на посвідчення водія: хочуть запровадити до кінця року

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 травня 2023, 16:25
МВС представило зміни в іспитах на посвідчення водія: хочуть запровадити до кінця року
фото ГСЦ МВС

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ планує до кінця року змінити процедуру складання іспитів у сервісних центрах МВС.

Джерело: пресцентр МВС

Пряма мова керівника ГСЦ МВС Миколи Рудика: "На меті — виключення фактору впливу екзаменаторів чи сторонніх осіб на результати іспитів, а також розширення інструментів для оскарження результатів".

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Деталі: Рудик озвучив, що саме має на меті зробити сервісний центр:

  • запис на практичний іспит онлайн — кількість візитів може скоротитись до 1, адже талон попереднього запису можна буде отримати через сайт ГСЦ МВС, а не тільки в терміналі в приміщенні, як це є зараз;
  • оскарження результатів іспитів можна буде здійснити впродовж тривалішого періоду — він становитиме 30 днів, а не 3 як зараз;
  • фіксація складання іспитів розшириться, тому можна буде і почути і побачити з різних ракурсів усе, що відбувалось під час іспиту — у класах для теорії більше не буде "сліпих зон", адже буде по 4 камери спостереження, які забезпечать перехресне знімання та додатково фіксуватиметься і звук у приміщенні, а в автівках категорії В для практичних іспитів буде по 2 реєстратори, камера з кутом огляду салону на 360°.

А щодо порядку самих іспитів —  для людей не змінюється нічого. На теорії як було 20 питань та 20 хвилин —  так і залишається. На практиці як було виконання руху за маршрутом —  так і є, пояснює начальник Головного сервісного центру МВС.

"Також вправи на майданчику біля сервісного центру МВС на час дії воєнного стану поки спрощені —  є тільки рух за маршрутом. Усі маршрути затверджені нами та військовими адміністраціями і опубліковані на сайті", — додав Рудик.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що МВС має намір розпочати влітку оптимізацію роботи сервісних центрів і зробити послуги теоретичних і практичних іспитів на водіння автотранспортом якісними та прозорими.

Теми: МВСавто
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