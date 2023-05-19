МВД представило изменения в экзаменах на права: хотят ввести до конца года

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел планирует до конца года изменить процедуру сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД.

Источник: пресс-центр МВД

Прямая речь руководителя ГСЦ МВД Николая Рудыка: "Цель - исключение фактора влияния экзаменаторов или посторонних лиц на результаты экзаменов, а также расширение инструментов для обжалования результатов".

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Детали: Рудик озвучил, что именно имеет целью сделать сервисный центр:

запись на практический экзамен онлайн - количество визитов может сократиться до 1, ведь талон предварительной записи можно будет получить через сайт ГСЦ МВД, а не только в терминале в помещении, как это есть сейчас;

обжалование результатов экзаменов можно будет осуществить в течение длительного периода - он составит 30 дней, а не 3 как сейчас;

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фиксация сдачи экзаменов расширится, поэтому можно будет и услышать и увидеть с разных ракурсов все, что происходило во время экзамена - в классах для теории больше не будет "слепых зон", ведь будет по 4 камеры наблюдения, которые обеспечат перекрестную съемку и дополнительно будет фиксироваться и звук в помещении, а в автомобилях категории В для практических экзаменов будет по 2 регистратора, камера с углом обзора салона на 360°.

А относительно порядка самих экзаменов - для людей не меняется ничего. На теории как было 20 вопросов и 20 минут - так и остается. На практике как было выполнение движения по маршруту - так и есть, объясняет начальник Главного сервисного центра МВД.

"Также упражнения на площадке возле сервисного центра МВД на время действия военного положения пока упрощены - есть только движение по маршруту. Все маршруты утверждены нами и военными администрациями и опубликованы на сайте", - добавил Рудик.

Что предшествовало: Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что МВД намерено начать летом оптимизацию работы сервисных центров и сделать услуги теоретических и практических экзаменов на вождение автотранспортом качественными и прозрачными.