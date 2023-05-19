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Чоловік хотів вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту Патона, його врятували

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 травня 2023, 17:06
Чоловік хотів вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту Патона, його врятували
фото: скриншот

В Києві чоловік намагався вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту Патона, патрульна поліція його врятувала. Причини такого кроку наразі невідомі.

Джерело: пресслужба патрульної поліції Києва

Дослівно: "Днями патрульні отримали виклик про громадянина, який стояв на мосту Патона та мав намір стрибнути. Не гаючи часу, поліцейські Олександр Маринич, Катерина Степаненко, Олексій Бондарь та Олександр Пропшт прибули на місце події, де виявили чоловіка за огорожею мосту".

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Деталі: Інспектори безперервно спілкувались з самогубцею, пояснювали, що з будь-якої ситуації є вихід та усіляко відвертали від думок про непоправне.

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Під час розмови поряд зупинилась небайдужа водійка, яка виявилась військовою психологинею, яка також долучилася до розмови і допомогла заспокоїти чоловіка.

Зрештою, патрульні змогли підібрати вдалий момент, щоб наблизитись до чоловіка, схопили його за руки та відтягли в безпечне місце. Охоронці порядку викликали лікарів та передали їм громадянина.

Теми: Київнадзвичайна подія
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