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Мужчина хотел покончить с собой, прыгнув с моста Патона, его спасли

Станислав ПогориловПятница, 19 мая 2023, 17:06
Мужчина хотел покончить с собой, прыгнув с моста Патона, его спасли
фото: скриншот

В Киеве мужчина пытался покончить с собой, прыгнув с моста Патона, патрульная полиция его спасла. Причины такого шага в настоящее время неизвестны.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Киева

Дословно: "На днях патрульные получили вызов о гражданине, который стоял на мосту Патона и намеревался прыгнуть. Не теряя времени, полицейские Александр Маринич, Екатерина Степаненко, Алексей Бондарь и Александр Пропшт прибыли на место происшествия, где обнаружили мужчину за ограждением моста".

Детали: Инспекторы непрерывно общались с самоубийцей, объясняли, что из любой ситуации есть выход и всячески отвлекали от мыслей о непоправимом.

Во время разговора рядом остановилась неравнодушная водитель, которая оказалась военным психологом, которая также присоединилась к разговору и помогла успокоить мужчину.

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В конце концов, патрульные смогли подобрать удачный момент, чтобы приблизиться к мужчине, схватили его за руки и оттащили в безопасное место. Стражи порядка вызвали врачей и передали им гражданина.

Темы: Киевчрезвычайное происшествие
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