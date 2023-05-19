Мужчина хотел покончить с собой, прыгнув с моста Патона, его спасли

В Киеве мужчина пытался покончить с собой, прыгнув с моста Патона, патрульная полиция его спасла. Причины такого шага в настоящее время неизвестны.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Киева

Дословно: "На днях патрульные получили вызов о гражданине, который стоял на мосту Патона и намеревался прыгнуть. Не теряя времени, полицейские Александр Маринич, Екатерина Степаненко, Алексей Бондарь и Александр Пропшт прибыли на место происшествия, где обнаружили мужчину за ограждением моста".

З мосту Патона врятували самогубцю. Причини, через які чоловік хотів вкоротити собі життя, наразі невідомі. pic.twitter.com/TEFPdrlnx2 May 19, 2023

Детали: Инспекторы непрерывно общались с самоубийцей, объясняли, что из любой ситуации есть выход и всячески отвлекали от мыслей о непоправимом.

Во время разговора рядом остановилась неравнодушная водитель, которая оказалась военным психологом, которая также присоединилась к разговору и помогла успокоить мужчину.

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В конце концов, патрульные смогли подобрать удачный момент, чтобы приблизиться к мужчине, схватили его за руки и оттащили в безопасное место. Стражи порядка вызвали врачей и передали им гражданина.