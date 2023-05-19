Росія "помстилась" суду в Гаазі за Путіна: оголосила прокурора в розшук

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук Каріма Хана – прокурора Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Владіміра Путіна й дитячого омбудсмена РФ через викрадення дітей із України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на російське видання "Медиазона".

Як звернули увагу російські ЗМІ, профіль Каріма Хана з'явився в базі розшуку МВС Росії. За якою статтею російське сторона "розшукує" прокурора МКС, не уточнюється.

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Нагадаємо, в березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена Міжнародного кримінального суду.

Через три дні після цього, нагадує "Медиазона", російський Слідчий комітет завів кримінальну справу за статтями про "притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності", а також про "підготовку до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин".

Фігурантами цієї справи стали прокурор МКС Карім Хан і ще троє суддів Суду: Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтала і Серхіо Херардо Угальде Годінес.

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