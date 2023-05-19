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Россия "отомстила" суду в Гааге за Путина: объявила прокурора в розыск

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 17:18

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Карима Хана – прокурора Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена РФ из-за похищения детей из Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское издание "Медиазона".

Как обратили внимание российские СМИ, профиль Карима Хана появился в базе розыска МВД России. По какой статье российское сторона "разыскивает" прокурора МУС, не уточняется.

 

Напомним, в марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.

Через три дня после этого, напоминает "Медиазона", российский Следственный комитет завел уголовное дело по статьям о "привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности", а также о "подготовке к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

Фигурантами этого дела стали прокурор МУС Карим Хан и еще трое судей Суда: Томоко Акане, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес.

Подробнее о том, как должны преследовать РФ за преступление агрессии, в видеоинтервью "ЕвроПравде" рассказал главный представитель Украины по вопросам, касающимся международного юридического преследования РФ, Антон Кориневич.

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Темы: РосcияГаагский трибуналПутин
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