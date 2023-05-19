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ВАКС у п'ять разів зменшив заставу Насірову – ЦПК

Євген КізіловП'ятниця, 19 травня 2023, 18:38
ВАКС у п'ять разів зменшив заставу Насірову – ЦПК
суддя Лариса Задорожна, фото ЦПК

Слідча суддя Вищого антикорсуду Лариса Задорожна 16 травня зменшила заставу колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову із 523 млн до 107 млн гривень.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Деталі: За інформацією ЦПК, рішення Задорожної суперечить ухвалі слідчої судді Мовчан, яка місяць тому при продовженні запобіжного заходу залишила Насірова під вартою до 5 червня із заставою у 523 млн грн.

Причому Мовчан тоді вказала, що сума саме у 523 млн грн може забезпечити належну поведінку Насірова, запобігти встановленим судом ризикам та є достатнім стимулюючим фактором для Насірова виконувати свої обов'язки.

Крім того, Мовчан в тому ж рішенні дійшла висновку, що 523 мільйона не є непомірними для Насірова. Більше того, 8 травня апеляція ВАКС залишає це рішення без змін.

За даними центру, при цьому захист подавав клопотання не про зменшення застави, а про зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт.

ЦПК звернув увагу, що згідно з авторозподілом Задорожна була єдиною суддею, на яку могло бути визначено розгляд клопотання. Мовчан "кудись поділася".

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що наразі Насіров все ще залишається в СІЗО і, якщо вірити попереднім заявам захисту, він має можливість сплатити лише трохи більше 9 млн грн.

Нагадаємо: Насірова підозрюють в одержанні понад 722 млн грн хабара за відшкодування ПДВ фірмам Олега Бахматюка.

Теми: НасіровсудАнтикорупційний суд
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