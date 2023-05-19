ВАКС у п'ять разів зменшив заставу Насірову – ЦПК

Слідча суддя Вищого антикорсуду Лариса Задорожна 16 травня зменшила заставу колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову із 523 млн до 107 млн гривень.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Деталі: За інформацією ЦПК, рішення Задорожної суперечить ухвалі слідчої судді Мовчан, яка місяць тому при продовженні запобіжного заходу залишила Насірова під вартою до 5 червня із заставою у 523 млн грн.

Причому Мовчан тоді вказала, що сума саме у 523 млн грн може забезпечити належну поведінку Насірова, запобігти встановленим судом ризикам та є достатнім стимулюючим фактором для Насірова виконувати свої обов'язки.

Крім того, Мовчан в тому ж рішенні дійшла висновку, що 523 мільйона не є непомірними для Насірова. Більше того, 8 травня апеляція ВАКС залишає це рішення без змін.

За даними центру, при цьому захист подавав клопотання не про зменшення застави, а про зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт.

ЦПК звернув увагу, що згідно з авторозподілом Задорожна була єдиною суддею, на яку могло бути визначено розгляд клопотання. Мовчан "кудись поділася".

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Повідомляється, що наразі Насіров все ще залишається в СІЗО і, якщо вірити попереднім заявам захисту, він має можливість сплатити лише трохи більше 9 млн грн.

Нагадаємо: Насірова підозрюють в одержанні понад 722 млн грн хабара за відшкодування ПДВ фірмам Олега Бахматюка.