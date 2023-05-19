Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВАКС в пять раз уменьшил залог Насирову – ЦПК

Евгений КизиловПятница, 19 мая 2023, 18:38
ВАКС в пять раз уменьшил залог Насирову – ЦПК
судья Лариса Задорожная, фото ЦПК

Следственная судья Высшего антикорсуда Лариса Задорожная 16 мая уменьшила залог бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову с 523 млн до 107 млн гривен.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Детали: По информации ЦПК, решение Задорожной противоречит постановлению следственной судьи Мовчан, которая месяц назад при продлении меры пресечения оставила Насирова под стражей до 5 июня с залогом в 523 млн грн.

Реклама:

Причем Мовчан тогда указала, что сумма именно в 523 млн грн может обеспечить надлежащее поведение Насирова, предотвратить установленные судом риски и является достаточным стимулирующим фактором для Насирова выполнять свои обязанности.

Кроме того, Мовчан в том же решении пришла к выводу, что 523 миллиона не являются непомерными для Насирова. Более того, 8 мая апелляция ВАКС оставляет это решение без изменений.

По данным центра, при этом защита подавала ходатайство не об уменьшении залога, а об изменении меры пресечения на ночной домашний арест.

ВИДЕО ДНЯ

ЦПК обратил внимание, что согласно автораспределению Задорожная была единственной судьей, на которую могло быть определено рассмотрение ходатайства. Мовчан "куда-то делась".

Сообщается, что сейчас Насиров все еще остается в СИЗО и, если верить предыдущим заявлениям защиты, он имеет возможность оплатить лишь чуть более 9 млн грн.

Напомним: Насирова подозревают в получении более 722 млн грн взятки за возмещение НДС фирмам Олега Бахматюка.

Темы: НасировсудАнтикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Насиров
Сырский: Россияне создали кулак для прорыва на Купянском направлении, но оборона крепка
ВАКС уменьшил залог Насирову с 523 до 261 млн грн
ВАКС остановил исполнение решения об уменьшении залога Насирову - ЦПК
Последние новости
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
Все новости...
Реклама: