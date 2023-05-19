ВАКС в пять раз уменьшил залог Насирову – ЦПК

Следственная судья Высшего антикорсуда Лариса Задорожная 16 мая уменьшила залог бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову с 523 млн до 107 млн гривен.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Детали: По информации ЦПК, решение Задорожной противоречит постановлению следственной судьи Мовчан, которая месяц назад при продлении меры пресечения оставила Насирова под стражей до 5 июня с залогом в 523 млн грн.

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Причем Мовчан тогда указала, что сумма именно в 523 млн грн может обеспечить надлежащее поведение Насирова, предотвратить установленные судом риски и является достаточным стимулирующим фактором для Насирова выполнять свои обязанности.

Кроме того, Мовчан в том же решении пришла к выводу, что 523 миллиона не являются непомерными для Насирова. Более того, 8 мая апелляция ВАКС оставляет это решение без изменений.

По данным центра, при этом защита подавала ходатайство не об уменьшении залога, а об изменении меры пресечения на ночной домашний арест.

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ЦПК обратил внимание, что согласно автораспределению Задорожная была единственной судьей, на которую могло быть определено рассмотрение ходатайства. Мовчан "куда-то делась".

Сообщается, что сейчас Насиров все еще остается в СИЗО и, если верить предыдущим заявлениям защиты, он имеет возможность оплатить лишь чуть более 9 млн грн.

Напомним: Насирова подозревают в получении более 722 млн грн взятки за возмещение НДС фирмам Олега Бахматюка.