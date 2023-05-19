На 4 напрямках 70 бойових зіткнень, окупанти втратили 2 артпідрозділи - Генштаб

Окупанти продовжують битись та нести втрати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу відбулось 70 бойових зіткнень. Найзапекліші бої - за Бахмут та Мар’їнку. За добу загарбники також втратили 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Волфине, Славгород, Плетенівка Сумської області. Протягом цієї доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Блешня Чернігівської області та Малушине на Сумщині, а також Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора.

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Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли поблизу Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Водночас, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Золота Нива. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Максимівка, Золота Нива та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис.

Здійснив обстріли населених пунктів.

Серед них – Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області; а також Золота Балка, Берислав, Степанівка та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом цієї доби наші воїни знищили 3 крилатих ракети "Калібр", 16 іранських ударних БпЛА "Shahed" та 2 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та 6 станцій радіоелектронної боротьби противника.

Також протягом цієї доби окупанти завдали 6 ракетних та 51 авіаційного удару, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.