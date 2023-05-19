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У Києві почалось метеорологічне літо: трохи запізнилось - обсерваторія

Євген КізіловП'ятниця, 19 травня 2023, 19:57

З огляду на середньодобову температуру повітря, в столиці закінчилась весна і почалося метеорологічне літо.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook

Деталі: За даними спостережень метеостанції ЦГО, 13 травня у Києві відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря через +15,0°С в бік її підвищення. А це знаменує початок метеорологічного літа.

Дослівно: "Отже метеорологічна весна, яка почалася, за уточненою фахівцями ЦГО інформацією, 17 січня і тривала 116 днів, закінчилась. Її тривалість перевищила кліматичну норму на півтора місяці".

Більше деталей: За даними обсерваторії, цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на два дні пізніше, ніж зазвичай.

Найраніше за 143 роки спостережень воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – 7 червня у 1990, 2001 роках.

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Теми: Київпогода
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