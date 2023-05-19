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В Киеве началось метеорологическое лето: немного опоздало - обсерватория

Евгений КизиловПятница, 19 мая 2023, 19:57

Учитывая среднесуточную температуру воздуха, в столице закончилась весна и началось метеорологическое лето.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook

Детали: По данным наблюдений метеостанции ЦГО, 13 мая в Киеве состоялся устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +15,0°С в сторону ее повышения. А это знаменует начало метеорологического лета.

Дословно: "Итак метеорологическая весна, которая началась, по уточненной специалистами ЦГО информации, 17 января и длилась 116 дней, закончилась. Ее продолжительность превысила климатическую норму на полтора месяца".

Больше деталей: По данным обсерватории, нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на два дня позже, чем обычно.

Ранее всего за 143 года наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позже всего - 7 июня в 1990, 2001 годах.

Темы: Киевпогода
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