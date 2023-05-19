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Португалія допоможе з тренуванням українських льотчиків і механіків – Кулеба

"Європейська правда"П'ятниця, 19 травня 2023, 21:48

Португалія заявила про долучення до так званої коаліції винищувачів, у межах якої готова допомогти з навчанням українських льотчиків і механіків.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йшлось на зустрічі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Португалії Жоау Гомешем Кравіньо та міністеркою оборони Еленою Каррейраш.

Під час зустрічі Кулеба розповів португальським партнерам про ситуацію на фронті та окреслив військові потреби України для ефективної оборони та контрнаступу.

"Португалія продемонструвала лідерство, долучившись до танкової коаліції. Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, аби Україна мала спроможність скинути Росію з українського неба", – наголосив він.

У цьому звʼязку Кулеба висловив вдячність уряду Португалії за рішення "приєднатися до авіаційної коаліції шляхом тренування українських пілотів та механіків на бойових літаках західного типу", пише пресслужба МЗС України.

Нагадаємо, раніше цього тижня Велика Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, націленої на закупівлю F-16 для України. До неї вже входять Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія і Сполучені Штати.

У п'ятницю президент США Джо Байден на саміті "Групи семи" в Японії підтвердив участь Вашингтона в ініціативі союзників із підготовки українських льотчиків на винищувачах четвертого покоління, зокрема й F-16.

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За даними ЗМІ, США та їхні союзники планують також надати Україні винищувачі F-16, але не в короткостроковій перспективі.

Теми: ПортугаліявинищувачіКулеба Дмитро
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