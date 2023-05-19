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Португалия поможет с тренировкой украинских летчиков и механиков - Кулеба

"Европейская правда"Пятница, 19 мая 2023, 21:48

Португалия заявила о присоединении к так называемой коалиции истребителей, в рамках которой готова помочь с обучением украинских летчиков и механиков.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", шла речь на встрече министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Португалии Жоау Гомешем Кравиньо и министром обороны Еленой Каррейраш.

Во время встречи Кулеба рассказал португальским партнерам о ситуации на фронте и очертил военные потребности Украины для эффективной обороны и контрнаступления.

"Португалия продемонстрировала лидерство, присоединившись к танковой коалиции. Учитывая интенсификацию российских ракетных обстрелов украинских городов и сел, критически важно, чтобы Украина имела возможность сбросить Россию с украинского неба", – подчеркнул он.

В этой связи Кулеба выразил благодарность правительству Португалии за решение "присоединиться к авиационной коалиции путем тренировки украинских пилотов и механиков на боевых самолетах западного типа", пишет пресс-служба МИД Украины.

Напомним, ранее на этой неделе Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на закупку F-16 для Украины. В нее уже входят Британия, Нидерланды, Бельгия, Дания и Соединенные Штаты.

В пятницу президент США Джо Байден на саммите "Группы семи" в Японии подтвердил участие Вашингтона в инициативе союзников по подготовке украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, в том числе и F-16.

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По данным СМИ, США и их союзники планируют также предоставить Украине истребители F-16, но не в краткосрочной перспективе.

Темы: ПортугалияистребителиКулеба Дмитрий
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