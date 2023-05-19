Росіяни не мали іншого плану, крім висадки десанту в Гостомелі – Буданов

Глава української розвідки заявив, що російські окупанти не мали жодного іншого плану щодо захоплення Києва, крім "вдалої" висадки десанту у Гостомелі.

Джерело: керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю Дмитру Комарову, "Рік за кадром. Розвідник"

Пряма мова: "Весь план росіян був – стрімка висадка посадковим способом (на аеродром Гостомель – ред.) і звідти йти. Це був взагалі єдиний план...

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По-перше, вони не вірили, що тут буде спротив узагалі, по-друге, вони вірили, що стрімко висадяться, і літак за літаком будуть вивантажувати підрозділи, які одразу будуть входити в Київ".

Деталі: Буданов додав, що цілий день 24 лютого 2022 року росіяни намагалися висадити там десант, і свято вірили, що їм це вдасться.

За його словами, не останню роль в цьому зіграла та інформація, яку розповсюджувала українська розвідка.

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Пряма мова: "Та, в яку вони хотіли вірити, вона все ж таки взяла гору. Чому говорили, що росіяни тупі, не вірили, що все ж таки буде війна: вони не взяли з собою паливозаправники, у них танки зупинялися, не було підвозу припасів, харчів, це все правда.

Але ж правда все-таки інакша – їм треба було створити картинку масованого наступу і безальтернативності здачі. І для створення картинки входження цих колон. Так воно було. Ніхто не сподівався воювати, як у Маріуполі. Варіантів таких не було. Вони вірили, що ніхто не зможе створити їм серйозну протидію, і вони зайдуть в урядовий квартал, змінять керівництво. Оскільки, на їхню думку, керівництво держави на цей час мало б кудись утекти, якщо ні – вони його знищили б".

Глава ГУР додав, що Росія протягом двох тижнів змінювала дату вторгнення. Остаточну інформацію про напад о 4-й ранку 24 лютого Україна отримала приблизно о 15.00 23 лютого.

Водночас, він вважає, що якби Росії вдалося висадитися в Гостомелі, то "Київ – був би взятий".

За словами Буданова, активно Росія почала готуватися до агресії проти України з 2007 року, а в 2014 році окупанти скористалися зручним для них моментом.

При цьому він вважає, що війна між Україною і Росією була неминучою.

Він заявив, що РФ хотіла розпочати повномасштабне вторгнення ще в березні 2021 року, але ці плани були викриті.

Наразі, за словами Буданова, повторний наступ окупантів з БІлорусі – неможливий.