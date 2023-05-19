Россияне не имели другого плана, кроме высадки десанта в Гостомеле – Буданов

Глава украинской разведки заявил, что российские оккупанты не имели никакого другого плана по захвату Киева, кроме "удачной" высадки десанта в Гостомеле.

Источник: руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в интервью Дмитрию Комарову, "Год за кадром. Разведчик"

Прямая речь: "Весь план россиян был - стремительная высадка посадочным способом (на аэродром Гостомель - ред.) и оттуда уходить. Это был вообще единственный план...

Во-первых, они не верили, что здесь будет сопротивление вообще, во-вторых, они верили, что стремительно высадятся, и самолет за самолетом будут выгружать подразделения, которые сразу будут входить в Киев".

Детали: Буданов добавил, что целый день 24 февраля 2022 года россияне пытались высадить там десант, и свято верили, что им это удастся.

По его словам, не последнюю роль в этом сыграла та информация, которую распространяла украинская разведка.

Прямая речь: "Та, в которую они хотели верить, она все же взяла верх. Почему говорили, что россияне тупые, не верили, что все же будет война: они не взяли с собой топливозаправщики, у них танки останавливались, не было подвоза припасов, продовольствия, это все правда.

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Но правда все-таки иная - им надо было создать картинку массированного наступления и безальтернативности сдачи. И для создания картинки вхождения этих колонн. Так оно было. Никто не надеялся воевать, как в Мариуполе. Вариантов таких не было. Они верили, что никто не сможет создать им серьезное противодействие, и они зайдут в правительственный квартал, сменят руководство. Поскольку, по их мнению, руководство государства на это время должно было бы куда-то убежать, если нет - они его уничтожили бы".

Глава ГУР добавил, что Россия в течение двух недель меняла дату вторжения. Окончательную информацию о нападении в 4 утра 24 февраля Украина получила примерно в 15.00 23 февраля.

В то же время, он считает, что если бы России удалось высадиться в Гостомеле, то "Киев – был бы взят".

По словам Буданова, активно Россия начала готовиться к агрессии против Украины с 2007 года, а в 2014 году оккупанты воспользовались удобным для них моментом.

При этом он считает, что война между Украиной и Россией была неизбежной.

Он заявил, что РФ хотела начать полномасштабное вторжение еще в марте 2021 года, но их планы были разоблачены.

Сейчас, по словам Буданова, повторное наступление оккупантов из Беларуси - невозможно.