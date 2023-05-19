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Буданов: Я перемогою всі ці події не закінчую. Далі – реінтеграція

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 травня 2023, 23:57
Буданов: Я перемогою всі ці події не закінчую. Далі – реінтеграція
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Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов вважає, що після перемоги на Україну чекає багаторічна реінтеграція тимчасово окупованих територій, які 9 років жили в оточенні російської пропаганди. –

Джерело: Буданов в інтерв'ю Дмитру Комарову, "Рік за кадром. Розвідник"

Пряма мова: "Я перемогою не завершую всі ці події. Я вас трошки здивую, але перемогою все не зупиниться. Нас чекає досить складний етап, він буде, можна сказати, багаторічним, фактичної реінтеграції наших територій.

Бо, вибачте, ми зараз отримаємо плюс 3 млн населення, яке дев'ять років жило під російською пропагандою, вони вже з іншим сприйняттям світу. Це не буде так легко як здається".

Деталі: Буданов зазначив, що перемога для України – це повернення до адмінкордонів 1991 року. 

При цьому він припустив, що навіть у разі повернення України до кордонів 1991 року, Росія - може не капітулювати, а видозмінитись. На її території можуть з'явитися нові держави.

За його словами, день перемоги буде чітко окреслений, а далі буде тривати важка робота і доволі тривалий період: "Нам треба буде досить серйозно видозмінювати економіку, передивитися бачення нових альянсів і союзів, які створяться".

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Пряма мова: "Буде нова архітектура безпеки у світі. Це не буде стосуватися тільки нас. Це світове питання. Тому роботи буде досить багато".

Буданов вважає, що модель держави після перемоги не варто змінювати в регіонах, які тривалий час перебували в окупації, можливо там буде необхідна "жорстка рука".

Теми: БудановвійнаРосіяокупація
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